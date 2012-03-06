Симферопольский завод авторулей сократил убыток на 6%

Симферопольский завод авторулей (Симферополь, Крым), которое входит в состав Холдинговой компании «АвтоКрАЗ», в 2011 году сократило чистый убыток на 6,0%, по сравнению с 2010 годом, до 0,500 млн. грн., сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании НКЦБФР.

В 2011 году Симферопольский завод авторулей увеличил активы на 1,4%, по сравнению с 2010 годом, до 8,726 млн. грн.

ОАО «Симферопольский завод авторулей» специализируется на выпуске различных запчастей для грузовых автомобилей, главным образом, для Холдинговой компании «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская область) и предприятий Российской Федерации.

35,09% акций ОАО принадлежит ХК «АвтоКрАЗ».