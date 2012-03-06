"Турецкие авиалинии" предлагают спецтарифы на рейсы из Симферополя

Компания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») предлагает в марте специальные тарифы на пять направлений авиасообщения из Симферополя в рамках акции Lucky Five («Удачная пятерка»), сообщил Курортно-информационный центр Крыма со ссылкой на представительство авиакомпании.

«Так, билет до Дели (Индия) в марте стоит 279 долларов, Хо Ши Мин (Вьетнам) - 399 долларов, Бангкок (Таиланд) - 349 долларов. Из Симферополя в Пекин (Китай) в марте можно добраться за 329 долларов, в Нью-Йорк (США) всего за 299 долларов», - говорится в пресс-релизе.

В представительстве авиакомпании уточнили, что тарифы указаны без учета налоговых сборов.

Период покупки билетов по спецтарифам действует до 1 апреля.

В тоже время тарифы для перелетов действительны по 30 апреля.