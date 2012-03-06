Тюремщики будут есть баланду из-за "рандеву" экс-спикера Крыма

Железнодорожный райсуд Симферополя приговорил старшего оперуполномоченного Симферопольского СИЗО к пяти годам тюрьмы, а исполняющего обязанности начальника по оперативной работе - к семи за организацию в изоляторе незаконного свидания с арестантом: экс-спикером крымского парламента Анатолием ГРИЦЕНКО, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

ГРИЦЕНКО обвиняется в превышении власти на посту руководителя Ленинской райгосадминистрации (2001-2005 годы) при изъятии из пользования военного совхоза «Азовский» более 4,8 тысяч гектаров земли. Прокуратура оценила ущерб в 23 миллиона гривен. Дело ГРИЦЕНКО, который уже больше года содержится под стражей, рассматривает суд в Запорожье.

Суд признал работников учреждения пенитенциарной системы виновными в злоупотреблении служебным положением.

«К осужденным также применено дополнительное наказание в виде конфискации имущества и лишения права в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах», - говорится в пресс-релизе.

Посетитель, который незаконно находился в СИЗО, за втягивание работников изолятора в преступную деятельность получил пять лет тюрьмы с конфискацией имущества.