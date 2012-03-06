Нефть дешевеет

Нефть показывает небольшое снижение на фоне легкого перевеса опасений о глобальном росте над фактором роста напряженности вокруг Ирана, пишет Reuters.

Опасения инвесторов о глобальном росте и спросе на нефть выросли после того, как в понедельник премьер-министр Китая Вэнь Цзябао сократил ориентир роста для экономики страны до 7,5 процента в текущем году.

С другой стороны, опасения инвесторов о поставках нефти, как поддерживающий цены фактор, выросли после того, как премьер- министр Израиля Биньямин Нетаньяху не дал намеков об отступлении от намерений возможных военных действий против Ирана после встречи с президентом США Барком Обамой.

Североморская смесь Brent дешевеет на 16 центов до $123,64 за баррель после достижения ночью отметки $124,39. Американская нефть снижается на 0,03 процента, торгуясь по $106,69 за баррель.

Напомним также, что ранее Всемирный банк заявлял, что в КНР начнется масштабный кризис, если правительство не начнет экономические реформы, направленные, в том числе, на снижение доли государства в экономике, отмечает "Корреспондент".