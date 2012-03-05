Севастополю предложили взять на баланс 440 квартир ЧФ России

Севастополю предложено взять на баланс города 440 квартир от Черноморского флота Российской Федерации, сообщил председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир ЯЦУБА на брифинге в понедельник.

«Это новые дома, начиная с (постройки) 2003 года. Часть домов - с крышными котельными. Всё передаётся нам, и мы готовы их забрать», - сказал он.

По словам ЯЦУБЫ, это связано с ценой газа: «Цена газа Черноморскому флоту - она цена промышленная: 510 долларов за тысячу кубометров, а цена бытового газа - 1200-1300 гривень. И эту разницу покрывать структурам Черноморского флота очень сложно. Поэтому министр обороны (России Анатолий СЕРДЮКОВ) обратился ко мне, чтобы мы рассмотрели вопрос о приёме их (квартир)».

ЯЦУБА также подчеркнул: «В будущем мы этот вопрос будем продолжать только при условии, что эти дома будут приведены в соответствие, и инженерные сети».

«Постепенно мы будем забирать, чтобы это было в одних руках в городе. Потому что там живут часть людей, которые ушли на пенсию, часть потеряли связь с Черноморским флотом. Мы будем забирать эти дома. Во всяком случае, я буду предлагать это сделать», - сказал он.