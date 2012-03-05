Цех по производству "шмурдяка" закрыли в Севастополе
17:46, 05 марта 2012Крым
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Изъяли 4 тонны фальсификата
Сотрудники налоговой милиции и прокуратуры ликвидировали подпольный цех по производству и реализации фальсифицированных алкогольных напитков в Севастополе, сообщила пресс-служба налоговой города.
Налоговики изъяли более 4 тонн фальсификата, изготавливаемого в антисанитарных условиях. Общая стоимость изъятого оборудования, сырья и материалов для производства алкогольной продукции составила более 170 тыс.грн.
Продукция продавалась в пластиковой таре по цене от 30 до 40 гривен за литр под брендами известных производителей вина.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта фальсифицированных алкогольных напитков.
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