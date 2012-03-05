В земресурсах полетят три "головы"

Руководителей отделов земельных ресурсов Красногвардейского, Сакского и Черноморского районов Крыма хотят уволить с должности за неудовлетворительную работу.

Представление на увольнение участники коллегии Республиканского комитета по земресурсам решили оправить в Государственное агентство по земельным ресурсам Украины и Совет министров Крыма.

«Сегодня поданы документы на увольнение трех руководителей комитетов в районах - именно за нереагирование на заявления людей о выдаче актов на землю», - сказал председатель Совмина Анатолий МОГИЛЕВ журналистам после заседания в понедельник.

Речь идет об Анатолии ФЕДОСИЕНКО (начальник отдела в Красногвардейском районе), Валентине ЛУКЬЯНЧУКЕ (замначальника - и.о. начальника в Саках) и Георгии БОЛГОВЕ (замначальник в Черноморском районе).

Кроме того, коллегия объявила выговор замначальнику отдела в Красногвардейском районе и направила представление в Госкомзем об объявлении выговора начальнику отдела в Феодосии.

Фото пресс-службы крымского правительства