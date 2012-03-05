Двух "оборотней" повязали в Крыму

Прокуратура возбудила уголовное дело против двоих сотрудников милиции по подозрению в применении пыток к задержанному, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

Сотрудники Киевского райотдела милиции Симферополя, 25 и 28 лет, задержаны.

"Работники райотдела попали под следствие за применение незаконных методов дознания. Они издевались над задержанным для получения информации о его якобы причастности к преступлению", - говорится в нем.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса - "превышение служебных полномочий", "лишение человека свободы" и "истязание".