Симферополь чистят 360 коммунальщиков

360 сотрудников коммунальных предприятий Симферополя расчищают город от снега, рапортует пресс-служба симферопольской мэрии.

На основные городские магистрали высыпано 133 тонны песочно-соляной смеси, разлито 18 тонн жидких хлоридов. В очистке города от снега задействовано также 7 единиц специальной техники.

Кроме того, осуществлялась расчистка и посыпка на 146 центральных и внутриквартальных улицах города. Для уборки территории, общая площадь которой составила почти 190 тысяч квадратных метров, израсходовано почти 5 тонн песочно-соляной смеси.