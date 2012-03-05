У антимонопольщиков Севастополя - новый начальник
11:00, 05 марта 2012Крым
0
Сообщение АМКУ
Антимонопольный комитет назначил Виталия Абасова руководителем севастопольского городского отделения, уволив с должности Дмитрия Шамрея, сообщила пресс-службы ведомства.
Ранее Абасов работал заместителем начальника управления по вопросам обжалования решений в сфере госзакупок, до этого - директором департамента государственных закупок и госзаказа Министерства экономики Украины.
Абасов закончил Киевский национальный университет имени Шевченко, по специальности - экономист-международник.
Шамрей возглавлял антимонопольщиков Севастополя с осени 2010 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter