У антимонопольщиков Севастополя - новый начальник

Сообщение АМКУ

Антимонопольный комитет назначил Виталия Абасова руководителем севастопольского городского отделения, уволив с должности Дмитрия Шамрея, сообщила пресс-службы ведомства. Ранее Абасов работал заместителем начальника управления по вопросам обжалования решений в сфере госзакупок, до этого - директором департамента государственных закупок и госзаказа Министерства экономики Украины. Абасов закончил Киевский национальный университет имени Шевченко, по специальности - экономист-международник. Шамрей возглавлял антимонопольщиков Севастополя с осени 2010 года.

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