Такси сбило пьяного в Керчи

Житель Керчи, который находился в состоянии алкогольного опьянения, получил травмы, попав под колеса такси в ночь на понедельник, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

26-летний мужчина внезапно выбежал на дорогу. "Я ничего не успел сделать, все произошло неожиданно. Подъезжая к переходу, я никого возле него не видел", - заявил водитель автомобиля "Дэу Ланос".

Таксист затормозил, но наезда избежать не удалось.

В итоге - пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы тела.