Неотложки Евпатории оснастили GPS

Автомобили «скорой помощи» оборудовали GPS-навигаторами в Евпатории - систему установили на 14 машинах, сообщила пресс-служба мэрии.

«GPS-навигация позволяет отслеживать маршрут и скорость каждого автомобиля, узнавать его местонахождение. Благодаря этому "скорая" быстрее добирается к месту вызова. Система работает в режиме реального времени. Сотрудник станции всегда находится на связи с водителем и сообщает ему о точном местонахождении квартиры или дома. Это важно для тех районов, где нет указателей и табличек с названием улиц», - говорится в пресс-релизе.

Кроме жилых домов, на дистанционной карте обозначены и другие объекты, позволяющие быстрее доехать к месту происшествия или найти пострадавшего на улице. Программа подсказывает также наиболее короткий вариант маршрута.

Установка системы обошлась в 30 тысяч гривен. Помимо этого, ежемесячно с каждой машины неотложки снимается абонентская плата - 70 гривен.