2 крымчан допились до смерти
09:44, 05 марта 2012Крым
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Милиция проводит расследование
Двое мужчин погибли, отравившись спиртными напитками в Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастный случай произошел в поселке Молодежное Симферопольского района. Информация об инциденте поступила к спасателям от сотрудников милиции вечером 4 марта.
Скончались 65-летний и 46-летний мужчины.
МВД проводит расследование происшествия.
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