2 крымчан допились до смерти

Милиция проводит расследование

Двое мужчин погибли, отравившись спиртными напитками в Крыму, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС. Несчастный случай произошел в поселке Молодежное Симферопольского района. Информация об инциденте поступила к спасателям от сотрудников милиции вечером 4 марта. Скончались 65-летний и 46-летний мужчины. МВД проводит расследование происшествия.

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