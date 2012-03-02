Военные прокуратуры ликвидируют

Военные прокуратуры в Украине будут ликвидированы, вместо них создадут специализированные прокуратуры по надзору за соблюдением законов в воинских формированиях, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Такое решение ГПУ приняла в пятницу.

"Безотлагательного решения требуют вопросы финансирования и материально-технического обеспечения таких прокуратур за счет Генеральной прокуратуры. Неотложной является необходимость изменения правового статуса военных прокуроров и следователей, решения вопросов, связанных с обеспечением их жильем", - говорится в пресс-релизе.

Ликвидация военных прокуратур произойдет после изменения законодательства.