16% украинцев за единое государство Украины и России (опрос)

16% граждан Украины, опрошенных "Киевским международным институтом социологии", хотели бы объединения Украины и России в единое государство.

Респондентов попросили ответить на вопрос, какими бы они хотели видеть отношения Украины и России.

69% опрошенных считают, что страны должны были независимыми, но дружественными государствами - с открытыми границами, без виз и таможен; 13% - должны быть такими же, как с другими государствами - с закрытыми границами, визами, таможнями, и 2% затруднились ответить.

Также украинцев попросили ответить на вопрос, как они в целом относятся к России.

85% опрошенных относятся очень хорошо (в основном хорошо), 9% - очень плохо (в основном плохо) и 6% затруднились ответить.

По региональному распределению, как и раньше, большинство положительно настроенных к России украинцев сконцентрированы в Южном (94%) и Восточном (92%) регионах, меньше всего их в Западном регионе (65%). В Центральном регионе положительно относятся к России 89%.

Опрос проводился с 10-19 февраля, всего опрошено 2 029 респондентов старше 18 лет по всей Украине. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщалось ранее, по результатам опроса "Левада-Центра" (Россия) 61% опрошенных россиян хотели бы видеть страны независимыми, но дружественными государствами; 16% - с закрытыми границами, визами, таможнями; 16% - объединенными в одно государство, 8% затруднились ответить.

"Корреспондент"