Студенты требуют ввести 24-часовой доступ в вузовские общаги

Симферопольские студенческие активисты присоединились к всеукраинской кампании «Общаги 24h», основным требованием которой является введение круглосуточного доступа в вузовские общежития для тех, кто там проживает. Сейчас жители студгородков не могут попасть себе домой ночью, говорится в пресс-релизе.

По мнению организаторов кампании «Общаги 24h», на период обучения общежитие является единственным домом студента, право на которое гарантирует 47 статья Конституции, поэтому администрация не в праве устанаваливать какие-либо ограничения на вход в общежитие.

«Режим с 6 до 23 не всегда удобен. Если у тебя билет на ночной поезд, ночная работа, если ты не рассчитал время, нужное на дорогу, или любишь звездное небо - попасть домой у тебя не получится. Поэтому эти правила нужно упразднить», - считают в профсоюзе «Студенческое действие»

1 марта активисты профсоюза начали сбор подписей в студгородке крупнейшего вуза Крыма - ТНУ имени Вернадского. Подписной лист, который будет отправлен ректору Таврического университета Николаю БАГРОВУ, содержит такие требования:

Отменить запрет на вход в общежитие после 23.00.

Установить сроки посещения общежития гостями с 9.00 до 23.00, а также ограничить количество гостей на одного жильца 5 человеками одновременно.

Провести самостоятельную проверку общежитий на предмет проживания в общежитиях нелегальных жильцов и обеспечить выселение последних.

Обеспечить надлежащий уровень материально-технического обслуживания общежитий.

Аналогичные акции организаторы кампании планируют провести во всех вузах Симферополя, имеющих общежития.