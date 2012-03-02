Могилев обещает наказать чиновников за равнодушие

Государственные служащие, которые формально подходят к исполнению своих обязанностей и демонстрируют равнодушие к проблемным вопросам граждан, будут привлечены к ответственности, заявил в пятницу председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ, сообщила пресс-службы крымского правительства.

Глава Совмина отметил, что для обеспечения обратной связи с крымчанами при органах власти действуют телефонные горячие линии. Более половины просьб, поступающих от людей, при желании чиновников решаются в течение достаточно короткого времени.

«Чиновники должны понимать, что главное не их кресла, а люди, для которых они должны работать», - сказал МОГИЛЕВ.