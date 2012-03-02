Уроженка Мурманска - лицо Крыма

Украинская певица Злата ОГНЕВИЧ стала лицом крымских курортов, сообщил Курортно-информационный центр Крыма.

Представители Министерства курортов и туризма Крыма подписали с певицей договор о сотрудничестве в ходе 21-ой международной туристической ярмарки «Крым. Курорты. Туризм» в Ялте.

Злата ОГНЕВИЧ (настоящее имя Инна БОРДЮГ) родилась в Мурманске (Россия), детство и юность певицы прошли в Крыму. Затем она продолжила учебу в Киеве.

Злата в 2011 году завоевала первую премию в размере 50 тысяч долларов на фестивале «Крым Мьюзик Фест», который проводили Алла ПУГАЧЕВА и София РОТАРУ, ранее она вошла в пятерку национального отбора песенного конкурса «Евровидение-2010».