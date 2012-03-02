"Черноморнефтегаз" оценит активы

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь, Крым) намерено заключить с предприятием «Северин-консалтинг» (Симферополь) договор на оказание услуг по проведению комплекса работ по независимой оценке активов и обязательств компании, говорится в сообщении ЧНГ, опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

Согласно сообщению об акцепте предложения конкурсных торгов, договор на оказание услуг должен быть заключен до 30 марта.

Срок поставки – 2012 год.

Цена акцептированного предложения – 365,540 тыс. грн.

ГАО «Черноморнефтегаз» специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нефтегаз Украины».

В настоящее время на балансе ГАО находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных.

Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.