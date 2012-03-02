Элитное новоселье: на угодья близ Алушты выпустят тысячу фазанов

Тысячу фазанов расселят в субботу, 3 марта, неподалеку от Алушты на территории охотничьих угодий общественной организации «Общество охотников и рыболовов "Кедр"» (Киевская область), сообщила пресс-служба Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству.

Егерская служба «Кедра» для комфортного новоселья фазанов ограничила пребывание в угодьях диких собак и котов, а также сократила численность лисиц.

«Подготовлены поилки, кормушки, специальные площадки с мелкой галькой», - сказал охотовед «Кедра» Игорь МЕРГЕЛИДЗЕ.

По итогам последнего учета, в Крыму обитают около 19 тысяч фазанов. До начала охотничьего сезона осталось полгода.

Верховный совет Крыма в декабре 2011 года выделил «Кедру» более 8,8 тысяч гектаров охотугодий на территориях Партенитского поселкового совета, Маломаякского и Изобильненского сельских советов (Алушта) во временное долгосрочное пользование на 25 лет.

По данным Единого государственного реестра предприятий и организаций, «Кедр» зарегистрирован в 2008 году в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, его учредили три физлица: Владимир ДЕМИШКАН, Сергей ТУЛУБ и Юрий БОЙКО.