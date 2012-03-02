Министр обороны "откосил" выпускников школ-2012 от армии

Министерство обороны Украины приняло решение не призывать в армию этой весной выпускников 2012 года, сообщила пресс-служба оборонного ведомства страны.

Из-за проведением в Украине этим летом финальной части Чемпионата Европы по футболу учащиеся школ, ПТУ и вузов I-II степени аккредитации завершат обучение в мае.

"Завершение обучения в учебных заведениях на месяц раньше не повлечет призыв выпускников на военную службу и не ограничит их право на получение высшего образования", - заявил министр обороны Дмитрий САЛАМАТИН.

По его словам, командования Сухопутных войск, оперативных командований и военных комиссариатов оповестили о нововведении специальной телеграммой.