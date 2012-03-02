Убитого замуровали в яме (фото)

Сотрудники милиции нашли в забетонированной яме останки убитого почти 2,5 года назад жителя города Старый Крым и установили подозреваемых в совершении преступления, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МВД.

«Мужчина, 1961 года рождения, был убит в ноябре 2009 года, а его труп с целью сокрытия преступления спрятан в яме возле гаража под двухметровым слоем бетона», - говорится в пресс-релизе.

Тело нашли еще 25 февраля. Тогда же прокуратура Кировского района возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства.

Фото пресс-службы крымской милиции