Евпатории дали воду

Водоснабжение в Евпатории, где в прошлую субботу произошла авария на водоводе, возобновлено, сообщил в пятницу председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ, информирует пресс-служба крымского правительства.

Порывы на водоводе произошли после аномальных для Крыма морозов. 25 февраля 70% жителей Евпатории, население которой составляет более 120 тысяч человек, остались без воды. Авария была квалифицирована как чрезвычайное происшествие государственного значения. Правительство Украины выделило на ликвидацию ЧС и строительство нового водовода более 100 млн. грн. Ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе завершили в среду вечером.

Пока водой обеспечены 5-этажные жилые дома и частный сектор. «К вечеру вода появится на всех этажах, включая 9-этажные дома», - сказал премьер-министр Крыма.

МОГИЛЕВ сообщил также, что принято решение заменить наиболее проблемные участки магистрального водовода «Чеботарка - Евпатория» пластиковыми трубами.

«Такие трубы прочнее и долговечнее металлических. До начала курортного сезона мы обязаны самые проблемные участки заменить», - заявил глава Совмина.