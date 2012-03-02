Застройку детской площадки в Марьино остановили (фото)

Частная застройка единственной в микрорайоне Марьино в Симферополе детской площадки остановлена после вмешательства председателя Совета министров Крыма Анатолия МОГИЛЕВА, сообщила в пятницу пресс-служба крымского правительства.

Симферопольский городской совет в 2005 году принял решение об отводе трех земельных участков на территории детской площадки под жилую застройку. Хозяйственный суд Крыма в декабре 2011 года признал решение недействительным, тем не менее, стройка продолжилась. Застройщики огородили территорию забором, уничтожили часть деревьев и построили два этажа жилого дома, значительно сократив территорию детской площадки. Информация о частном строительстве поступила от симферопольцев на телефонную линию «Вас слушает Анатолий МОГИЛЕВ».

МОГИЛЕВ отметил, что власти удалось достичь компромисса с застройщиками, в результате строительство заморожено, а первоначальное расположение детской площадки восстановлено. «С одним из застройщиков найден компромисс, строительство остановлено. Мы восстановили площадку. С остальными застройщиками вопрос решается, идут судебные разбирательства о прекращении права собственности на земельные участки. Эта земля должна использоваться в интересах громады и всех жителей Симферополя», – заявил глава Совмина в пятницу, встретившись с жителями микрорайона.

Кроме того, МОГИЛЕВ одобрил их инициативу о строительстве часовни на территории старого кладбища. «Люди готовы построить часовню за собственные средства, необходимо только выделить земельный участок под строительство. Мэр Симферополя заверил, что на сессии городского совета этот вопрос будет рассмотрен», – отметил глава Совета министров Крыма.

«Марьинцы» поблагодарили МОГИЛЕВА за помощь и подарили икону ручной работы.

Фото пресс-службы Совмина Крыма