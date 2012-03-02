Рыбак утонул в Крыму
11:01, 02 марта 2012Крым
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Ветер перевернул лодку
Житель Крыма, который вышел порыбачить в море в районе Судака, утонул - его лодка перевернулась из-за порыва ветра. Инцидент произошел 1 марта, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«Мужчина вышел в море на резиновой лодке, от порыва ветра она перевернулась, и человек утонул», - говорится в пресс-релизе.
Тело нашли в 70 метрах от берега.
Жителю судакского села Морское было 40 лет.
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