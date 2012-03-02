Смертельный занос: пенсионер убился в гололед в Крыму (фото)
10:51, 02 марта 2012Крым
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ВАЗ влетел в микроавтобус
Пожилой житель Феодосии погиб 1 марта в результате столкновения его автомобиля с микроавтобусом в Крыму. Авария произошла в гололед на дороге "Симферополь-Феодосия" в Кировском районе, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
"ВАЗ-2107" допустил занос, выехал на полосу встречного движения и левой стороной столкнулся с двигавшимся навстречу микроавтобусом Volkswagen. Боковой удар всегда считается наиболее опасным при столкновении, поэтому шансов выжить у пожилого мужчины не было", - говорится в пресс-релизе.
75-летний крымчанин погиб на месте ДТП.
Фото пресс-службы ГАИ Крыма
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