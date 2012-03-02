Смертельный занос: пенсионер убился в гололед в Крыму (фото)

Пожилой житель Феодосии погиб 1 марта в результате столкновения его автомобиля с микроавтобусом в Крыму. Авария произошла в гололед на дороге "Симферополь-Феодосия" в Кировском районе, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

"ВАЗ-2107" допустил занос, выехал на полосу встречного движения и левой стороной столкнулся с двигавшимся навстречу микроавтобусом Volkswagen. Боковой удар всегда считается наиболее опасным при столкновении, поэтому шансов выжить у пожилого мужчины не было", - говорится в пресс-релизе.

75-летний крымчанин погиб на месте ДТП.

Фото пресс-службы ГАИ Крыма