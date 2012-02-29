Руководить крымским ТV и радио будет бывший сотрудник МВД

Председатель Республиканского комитета автономии по информации (Рескоминфо) Вадим Волченко в среду представил коллективу Гостелерадиокомпании «Крым» (ГТРК «Крым») исполняющего обязанности генерального директора ГТРК Валерия Гуменюка, который до недавнего времени возглавлял управление Государственной миграционной службы в Херсонской области, пишет«КоммерсантЪ-Украина».

Бывший гендиректор ГТРК «Крым» Михаил Шматов, руководивший компанией с 2005 года, в начале февраля подал в отставку, отказавшись объяснить причины, а 22 февраля крымский парламент, утверждающий должность гендиректора ГТРК, принял его отставку.

Как удалось выяснить «Ъ», 45-летний Валерий Гуменюк родом из Симферополя. В 1990 году он закончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище.

Глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации Юрий Стець о назначении Гуменюка узнал от «Ъ» и был возмущен «закрытым ходом этого процесса». «Назначение руководителя государственной телерадиокомпании должно проходить открыто. Если бы этот человек пришел к нам на собрание комитета, мы бы задали ему вопросы, узнали о его медийном опыте, о планах работы, оказали поддержку, если бы его ответы были компетентными. Все равно при подготовке бюджета государственные телерадиокомпании обращаются к нам в комитет», – заявил «Ъ» глава комитета, добавив, что сделает все, чтобы присутствовать на сессии Верховного совета Крыма при рассмотрении вопроса об утверждении Гуменюка на должность.

Глава Рескоминфо назвал Гуменюка «опытным управленцем». «Мы, по сути, нанимаем опытного управленца для того, чтобы навести порядок в ГТРК, которая по всем определениям должна быть лидером в медиапространстве Крыма», – цитирует Волченко государственное «Крымское информационное агентство» (КИА).

Сам и.о. гендиректора, по сообщению КИА, пообещал не проводить больших кадровых ротаций в коллективе ТРК: «Коллектив, – тот, который с большим опытом работы, – он и останется работать, новые идеи всегда будут приветствоваться».