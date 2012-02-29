Водовод в Евпатории залатали

Ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе Чеботарка-Евпатория завершены, сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

«По состоянию на 19 часов среды работы завершены, в систему начали подавать воду самотеком», - сказал представитель пресс-службы.

Жителям Евпатории не рекомендуют использовать воду в течение суток, так как она является технической.

Авария на водоводе произошла 25 февраля и была квалифицирована как чрезвычайное происшествие государственного значения. Правительство Украины выделило на ликвидацию ЧС и строительство нового водовода более 100 миллионов гривен.