2 детей отравились газом в Крыму

Двое детей госпитализированы в среду с отравлением угарным газом из-за неправильного использования колонки в квартире жилого дома в Феодосии, сообщила пресс-служба крымского управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности.

«Газовая колонка эксплуатировалась при закрытых окнах и забитых строительным мусором дымовентиляционных каналах», - говорится в пресс-релизе.

Дети 9-ти и 2-х лет попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты Госгорпромнадзора создали комиссию для расследования технических причин несчастного случая.