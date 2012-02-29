2 детей отравились газом в Крыму
19:00, 29 февраля 2012Крым
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Подвела колонка
Двое детей госпитализированы в среду с отравлением угарным газом из-за неправильного использования колонки в квартире жилого дома в Феодосии, сообщила пресс-служба крымского управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности.
«Газовая колонка эксплуатировалась при закрытых окнах и забитых строительным мусором дымовентиляционных каналах», - говорится в пресс-релизе.
Дети 9-ти и 2-х лет попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Специалисты Госгорпромнадзора создали комиссию для расследования технических причин несчастного случая.
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