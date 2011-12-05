МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Крыму

Ухудшение погодных условий ожидается 6-8 декабря в Крыму: сильные дожди, которые переходят в горах в мокрый снег, усиление юго-западного ветра с переходом в северо-западный скоростью 15-20 метров в секунду, местами - до 25 м/с, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Спасатели советуют жителям полуострова и туристам воздержаться от походов в горы и выходов в море.

«Пытайтесь избежать выездов на транспорте без необходимости. Во время сильного ветра сведите к минимуму пребывание в зоне аварийных насаждений и зданий, остерегайтесь оборванных электрических проводов», - отметили в МЧС.