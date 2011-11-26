Квартирному аферисту дали пожизненный срок
10:43, 26 ноября 2011Крым
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Cуд решил конфисковать имущество
Симферопольский районный суд приговорил к пожизненному лишению свободы организатора преступной группировки, незаконно завладевшей 8 квартирами в Ялте, еще четверо участников ОПГ получили от 7 до 10 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Житель Ялты с двумя сообщниками мошенническим путем завладел восемью квартирами. К участию в аферах в разный период привлекались другие лица, в частности, сотрудник местного управления милиции», - говорится в пресс-релизе.
Cуд решил также конфисковать у подсудимых имущество.
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