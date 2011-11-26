Квартирному аферисту дали пожизненный срок

Симферопольский районный суд приговорил к пожизненному лишению свободы организатора преступной группировки, незаконно завладевшей 8 квартирами в Ялте, еще четверо участников ОПГ получили от 7 до 10 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Житель Ялты с двумя сообщниками мошенническим путем завладел восемью квартирами. К участию в аферах в разный период привлекались другие лица, в частности, сотрудник местного управления милиции», - говорится в пресс-релизе.

Cуд решил также конфисковать у подсудимых имущество.