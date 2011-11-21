Севастопольских школьников накормят на шесть гривен

В Севастополе в 2012 году сумма средств на питание школьников 1-4-х классов будет увеличена в два раза - до 6,18 грн. в день, сообщил первый заместитель председетеля горгосадминистрации Сергей САВЕНКОВ.

«В бюджет 2012 года внесены поправки, уже найдены деньги на улучшение питание детей 1-4-х классов. С депутатским корпусом также достигнуто взаимопонимание по этому вопросу, так что с нового года норма будет восстановлена», - сказал он эфире телерадиокомпании «Севастополь».

По словам САВЕНКОВА, в 2011 году сумма, выделенная на питание детей в 1-4-х классах школ, была уменьшена в два раза по сравнению с 2010 годом.

«Это противоречит нормам, установленным постановлением Кабинета министров от 22 ноября 2004 года № 1591 “Об утверждении норм питания в учебных учреждениях и учреждениях оздоровления”, поэтому сумма будет 6,18 гривен», - заверил он.