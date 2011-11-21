Пляж в Евпатории починили на бумаге

Прокуратура Евпатории возбудила уголовное дело по факту незаконного использования более 620 тысяч гривен, выделенных из госбюджета на реконструкцию пляжа в курортном городе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

"Работы на самом деле не проводились, а документы, на основании которых заказчиком - республиканским реабилитационным центром - перечислены деньги подрядчику, сфальсифицированы", - говорится в пресс-релизе.

Действия заказчика квалифицированы как "злоупотребление служебным положением", подрядчика - как "должностной подлог".