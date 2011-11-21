Миллионы украинцев не пользуются мобилками

В Украине 16% населения, то есть более 7 миллионов людей или каждый шестой, не пользуются мобильными телефонами, свидетельствуют результаты соцопроса компании Research & Branding Group, пишет газета "Сегодня". Всего было опрошенно 2079 респондентов.

Активно пользуются сотовыми 84% населения. Причем каждый десятый использует два телефона, а у 1,5% украинцев есть три и больше мобилок.

Среди тех 16% украинцев, которые пока не на связи, не только бабушки в глухих селах, но и те, кто принципиально отказывается от такого блага цивилизации.

«У меня есть знакомый адвокат, который не хочет покупать мобильный. Говорит, что мобилка нарушит его личное пространство, - рассказал киевлянин Дмитрий Зарубин. - По его мнению, его клиенты, коллеги или друзья всегда смогут дозвониться к нему на домашний».