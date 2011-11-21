В Севастополе изготовили самое большое в Украине панно из суши в виде логотипа Евро-2012. Его площадь составила 4,66 кв. м, ширина - 1,97 м, длина – 2,33 м.

На выкладывание панно 11 сушистам понадобились 34 минуты 23 секунды.

Эксперт Национального реестра рекордов Сергей ЧЕРНЫШОВ вручил владельцу ресторана, изготовившего панно, диплом «Самое большое панно из суши».

До сих пор самой большой картиной, изготовленной из суши, считалась картина, зарегистрированная 30 ноября 2005 года в Киеве. Ее длина составила 1,4 м, ширина – 60 см, вес – 20 кг, время, затраченное на изготовление – 27 минут.

На аукционе панно купила жительница Севастополя, заплатив 7 тыс. грн. Деньги передадут детскому дому Севастополя. А наборы суши решением победительницы аукциона были розданы зрителям.