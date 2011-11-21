Гаишника, обматерившего Могилева, уволили

В Харькове уволен работник ГАИ, который нецензурно высказался об Анатолии МОГИЛЕВЕ, когда тот был министром внутренних дел Украины, сообщил начальник Главного управления МВД в Харьковской области Виктор КОЗИЦКИЙ.

«Если что-то не нравится, напиши рапорт и иди. Нельзя обсуждать с посторонними людьми своего начальника. Поэтому мы его уволили. Такие люди не должны работать в милиции», - сказал КОЗИЦКИЙ, комментируя видео в Интернете, на котором гаишник критикует приказ министра о том, что сотрудники ГАИ должны работать исключительно на служебных автомобилях.