Севастополь обещает поддержать круглогодичный курорт в Балаклаве

Севастопольская городская государственная администрация намерена утвердить проект Balaklava Green, предполагающий создание в Балаклаве круглогодичного курорта, заявил журналистам руководитель СГГА Владимир ЯЦУБА.

«Поскольку правительством Украины принято решение о финансировании строительства в Балаклаве очистных сооружений за счёт госбюджета, 23 ноября будет рассмотрен окончательно проект "Балаклава Грин". Проект надо принимать и развивать Балаклаву в том виде, в каком утверждён проект», - сказал ЯЦУБА.

Проект Balaklava Green создан на принципах «зеленого» (экологического) девелопмента, и предусматривает создание уникального для Украины по своему масштабу и инновационным инженерным решениям круглогодичного рекреационного курорта. Объем предполагаемых инвестиций в развитие проекта составляет более $1 млрд.

В развитие проекта уже вложено около 80 млн. грн. В частности, в 2011 году в рамках реализации проекта Balaklava Green выполнены: инженерно-геологические изыскания на участках будущего курорта - Гасфорт, Кадыкой, Псилерахи; проектно-изыскательские работы по формированию прибрежной полосы с выходом в сторону моря в районе Васильевой Балки; научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы по определению и расчету электрических нагрузок потребителей, по определению расчетных нагрузок и принципиальной схемы газоснабжения; концепция водоснабжения и водоотведения проектируемого курортного комплекса.

Кроме того, как планируется, в рамках проекта Balaklava Green будет построен крупнейший в Восточной и Центральной Европе аквапарк (площадью 60 тыс. кв. м), спортивный комплекс с олимпийским бассейном, многофункциональная крытая арена, яхт-клуб. Развлекательная инфраструктура курорта будет представлена также амфитеатром, театром, кинотеатрами, музеем истории и культуры Балаклавы. Помимо этого, планируется построить около 90 ресторанов и кафе. На территории более 120 га будет создан ландшафтный парк.