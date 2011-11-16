Клиентам разрешили не отчитываться перед банками

12:51, 16 ноября 2011
Крым
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НБУ дал разъяснение

Гражданам необязательно заполнять анкеты банков, разработанные для выявления доходов, полученных преступным путем. Нацбанк объявил, что клиенты должны сообщать банку паспортные данные и идентификационный код, а всю остальную информацию — лишь по собственному желанию, пишет газета "Коммерсант-Украина".

При этом отказ клиента от предоставления личных данных не позволяет банку отказать ему в обслуживании. Юристы считают, что у кредитных учреждений остаются другие способы получить от клиентов необходимую информацию.

Газета отмечает, что Национальный банк спустя почти месяц после крайнего срока формирования банками баз данных о своих клиентах (22 октября) решил разъяснить основные принципы идентификации заемщиков и вкладчиков.

"Если банк считает необходимым получить дополнительные данные, не предусмотренные законодательством, он должен определить перечень документов и сведений, определить условия их предоставления в договоре с клиентом или опроснике", - указывается в письме. В частности, НБУ не считает важным для банков иметь информацию о движимом и недвижимом имуществе клиентов, которые получают через банк зарплату, пенсию, стипендию или социальную помощь, имеют депозиты на небольшие суммы и не пополняют свои счета из других источников на сумму больше 150 тыс. грн за квартал.

Раздел III постановления НБУ N22 обязывает банки присвоить высокий уровень риска лишь клиентам, связанным с терроризмом, являющимся публичными деятелями или связанным с ними, а также проживающим в странах, которые не выполняют рекомендации FATF. В остальных случаях банки могут принять внутренний документ с дополнительными критериями риска и просить клиентов добровольно сообщить о себе личную информацию. При этом отказ клиента от ее предоставления не может стать причиной отказа банка от его обслуживания. НБУ будет "предоставлять должную оценку фактам отказа банков".

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