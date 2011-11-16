Парламент перетряхнул правительство Крыма

Верховный совет Крыма на пленарном заседании в среду уволил Екатерину ЮРЧЕНКО с должности заместителя председателя Совета министров - министра экономического развития автономии, назначив вице-премьером Ольгу УДОВИНУ, а министром экономики Светлану ВЕРБУ.

УДОВИНА будет совмещать должность зампреда Совмина с постом руководителя аппарата крымского правительства. Ранее она работала управделами крымского правительства.

ВЕРБА с июня 2006 по февраль 2011 года уже занимала должность министра экономики Крыма, после была первым замминистра.

Кроме того, депутаты лишили вице-премьера Азиза АБДУЛЛАЕВА руководящей должности в Министерстве регионального развития и ЖКХ автономии и отдали кресло его первому заместителю Сергею БРАЙКО.

У зампреда Совмина Георгия ПСАРЕВА парламентарии забрали должность министра курортов и туризма, вновь назначив на нее Александра ЛИЕВА, который с марта работал первым замминистра курортного ведомства.

Изменения структуры крымского правительства инициировал Анатолий МОГИЛЕВ, недавно назначенный премьер-министром Крыма.

Василий Джарты, работавший председателем Совмина около полутора лет, умер в августе 2011-го после тяжелой болезни.

ЮРЧЕНКО работала вице-премьером с марта прошлого года.