Психбольная за вечер "заминировала" милицию и три вокзала

Жительница Полтавской области, которая состоит на учете у врача-психиатра, вечером 11 ноября сделала четыре ложных сообщения о минировании зданий главного управления Министерства внутренних дел в Киеве и железнодорожных вокзалов в Житомире, Днепропетровске и Симферополе.

Сначала 18-летняя девушка сообщила о бомбе в милиции. Потом «заминировала» здание вокзала в Житомире. После рассказала по телефону о взрывчатке на вокзале в Днепропетровске. Похожий звонок раздался также в Симферополе.

Эвакуация в ГУ МВД в Киеве не проводилась, а с трех вокзалов милиция вывела на время обследования территории больше 320 человек, сообщила помощник начальника линейного отдела милиции на станции «Симферополь» по взаимодействию со СМИ Наталия ПЕРЕСАДА.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 259 УК - «заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Девушка отпущена на подписку о невыезде, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.