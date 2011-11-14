Подозреваемого в покушении на нефтяника незаконно выдали России?

Адвокат Юлия ДОРОФЕЕВА считают незаконной экстрадицию в Россию ее подзащитного Александра МЕРКУЛОВА – россиянина, подозреваемого в покушении на совладельца компании «Петербургский нефтяной терминал».

Весной 2006 года в Санкт-Петербурге два автомобиля, в которых ехал бизнесмен Сергей ВАСИЛЬЕВ и его охрана, расстреляли из автоматов. Один охранник нефтяника был убит, еще трое телохранителей и предприниматель получили ранения.

Сотрудники министерств внутренних дел Украины и России в феврале 2011-го задержали в Крыму россиян Александра МЕРКУЛОВА и Александра КОРПУШОВА, находившихся в международном розыске.

Железнодорожный райсуд Симферополя в марте заменил арест МЕРКУЛОВУ с временного на экстрадиционный. МЕРКУЛОВА передали российским правоохранителям 11 ноября.

По словам ДОРОФЕЕВОЙ, летом МЕРКУЛОВ просил Отдел миграционной службы в Крыму о статусе беженца в Украине, опасаясь, что в РФ у него отберут бизнес.

Адвокаты МЕРКУЛОВА подготовили жалобу в Генеральную прокуратуру Украины о проверке законности экстрадиции бизнесмена в РФ.

МЕРКУЛОВ сейчас находится в следственном изоляторе в Москве.