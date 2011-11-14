Вехи недели: пятнашки Януковича, активность Тигипко и одиночное плавание Литвина

Пятнашки по-донбасски

Кресло крымского премьера было вакантным после смерти Василия Джарты неприлично длинный промежуток времени. Почти три месяца продолжались поиски достойного кандидата, и вот указующий перст Виктора Януковича остановился на Анатолии Могилёве. Хотя у того, мягко говоря, специфические отношения с крымскими татарами, оставлять Анатолия Владимировича в Киеве для Президента было себе дороже. Министр внутренних дел все больше становился похожим на раздражитель для оппозиционеров, умело доносящих свои эмоции до европейских соседей Украины.

В итоге Могилёв не только переехал в Симферополь, но и пообещал продолжать линию Джарты, которому, кстати говоря, удалось найти общий язык с крымскими татарами. Способен ли на подвиг новый премьер автономии – покажет уже ближайшее время, но оппоненты Партии регионов на Крымском полуострове вряд ли почувствуют себя лучше. На смену Могилёву в МВД пришел Виталий Захарченко, кадровый милиционер, несколько последних лет набиравшийся опыта в налоговой службе на руководящих должностях. Как и новый глава налоговиков Александр Клименко, Захарченко считается протеже Александра Януковича, который все чаще указывает отцу на недооцененных чиновников, не входящих в сферы влияния крупных финансово-политических групп. Если тенденция сохранится, то олигархам с партбилетами Партии регионов придется искать не пути в кабинет Виктора Федоровича, а благосклонности Александра Викторовича.

На этом фоне наивно выглядит стремление Сергея Тигипко убедить себя и политически озабоченную общественность, что «дальше бизнеса не сошлют», а в оппозиции солидному человеку делать нечего. Сергей Леонидович в очередной раз публично предположил, что мог бы возглавить Партию регионов на парламентских выборах, но пока, видимо, чтобы не терять зря время, решил начать наступление на богатых и урезать льготы чиновникам и народным депутатам. Интересно будет понаблюдать за руками Михаила Чечетова, когда упомянутые Тигипко законопроекты будут вынесены на голосование. Не менее интересно, как группы влияния внутри Партии регионов воспримут стремление бывшего вожака днепропетровского комсомола возглавить партию власти.

Одиночное плавание непотопляемого спикера

Формально управляющий депутатским корпусом Владимир Литвин предложил сократить обеденный перерыв для парламентариев на час и рассматривать внесенные в повестку дня законопроекты до победного конца. Можно подумать, что от этого решения на рабочих местах начнут появляться слуги народа, хронически прогуливающие заседания, а парламентское большинство найдет общий язык с оппозицией. Пекущийся о сохранении депутатского мандата спикер прогнозирует принятие смешанного избирательного закона, не дождавшись выводов специальной рабочей группы, созданной для согласования позиций. Видимо, чтобы избиратели на родной Житомирщине не слишком разочаровались в нем, Литвин подверг критике Дмитрия Табачника, заявившего, что все чиновники должны владеть русским языком.

Впрочем, даже принятие избирательного закона, возвращающего мажоритарную составляющую, не даст Литвину спокойной жизни. В который раз активизировался Николай Мельниченко, из Израиля пообещавший прилететь на суд по делу Кучмы даже под угрозой ареста, санкцию на который правоохранители получили на минувшей неделе. Роль «чертика из табакерки» Николаю Ивановичу определенно по душе, и он заметно оживляет ее собственным энтузиазмом.

Казнить нельзя помиловать

Переговоры с Европейским Союзом украинским переговорщикам удалось завершить на мажорной ноте. Сняты практически все разногласия, хотя европейцы так и не дают согласия на отражения в соглашении об ассоциации Украина – ЕС перспективы вступления нашей страны в Европейский Союз. Более того – все более настойчиво и многоголосо напоминают, что украинское руководство обещало выпустить Юлию Тимошенко на свободу, но та все еще остается узницей Лукьяновского СИЗО. Впрочем, оптимисты из Gazeta Wyborcha полагают, что буквально в течение месяца Юлия Владимировна окажется на свободе, реалисты советуют получить от Виктора Януковича расписку по этому поводу. Пессимисты, среди которых представители партии «Батькивщина», не исключают, что власть попытается физически уничтожить лидеров оппозиционных сил.

Евгений Магда