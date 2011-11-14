Украинцы боятся встретить ночью милиционера (опрос)

Большинство граждан Украины (57%) не поддерживает деятельность милиции, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Полностью поддерживают деятельность милиции 6% опрошенных, поддерживают отдельные действия – 26,3%. Остальные респонденты не определились с ответом на вопрос.

Респондентам предлагалось оценить работу милиции своего города или района в разных сферах по 5-балльной шкале, где „1” означает крайне низкую оценку, а „5” - максимально высокую оценку. Из восьми предложенных сфер лишь для одной средняя оценка оказалась удовлетворительной (выше 3 баллов) – работу милиции по охране представителей власти и обеспечению их безопасности граждане оценили на 3,62 балла. Для остальных сфер средние оценки были ниже 3 баллов. В частности, борьба с нарушениями правил дорожного движения была оценена на 2,88 балла; охрана и обеспечение общественного порядка – 2,75 балла; обеспечение личной безопасности граждан, защита их прав и свобод – 2,62 балла; предотвращение правонарушений и их пресечение – 2,58 балла; борьба с уличной преступностью – 2,55 балла; раскрытие уголовных преступлений – 2,53 балла. Ниже всего граждане оценили работу милиции в сфере борьбы с взяточничеством, коррупцией в органах власти, других государственных структурах: средняя оценка составила 2,18 балла.

Работу милиции своего города (в сельской местности - района) в целом граждане оценили в среднем на 2,72 балла.

На протяжении последнего года за помощью в милиции обращался каждый девятый респондент (10,9%), но своевременно и в полном объеме помощь получили лишь четверть (24,0%) из тех, кто обращался за помощью. 30,6% тех, кто обращался за помощью, получили ее несвоевременно или в неполном объеме, а относительное большинство (43,4%) – не получило вообще. 1,9% тех, кто обращался за помощью, не смогли оценить уровень этой помощи.

Достаточно низко граждане оценивают законопослушание представителей милиции. Респондентам предлагалось ответить, как, по их мнению, будет действовать среднестатистический начальник районного отделения милиции, если в ходе расследования уголовного дела он получит указание от руководства совершить противозаконные действия. Абсолютное большинство опрошенных (61,6%) ответило, что он поступит по указанию руководства. Лишь 9,4% респонденты ожидают, что в этом случае начальник отделения поступит по закону, а 7,4% склоняются к мнению, что он на словах согласится с руководством, но попытается избегать выполнения указания. 21,8% опрошенных колебались с ответом на вопрос.

В целом же граждане чаще воспринимают милицию как фактор опасности, а не как фактор защиты. Так, в ситуации, если бы респондент ночью, на пустой улице увидел милиционера, почти треть опрошенных (31,2%) восприняли бы его как фактор опасности и только 20,7% оценили бы это как гарантию безопасности, а 31,8% респондентов не считали бы это ни гарантией безопасности, ни фактором опасности. 16,3% опрошенных колебались с ответом на вопрос. Оценка милиции в таком аспекте заметно ухудшилась по сравнению с 2006 годом, когда милиционера считали чаще гарантией безопасности (30,5%), чем фактором опасности (19,1%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины с 29 сентября по 4 октября. Опрошены 2009 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.