Россиянин свалился в море в Крыму
11:07, 14 ноября 2011Крым
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Диагноз - переохлаждение
Гражданин России получил переохлаждение, упав с десятиметровой скалы в Черное море в крымском поселке Новый Свет. Инцидент произошел во второй половине дня воскресенья, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского управления МЧС.
Спасатели вытянули мужчину из воды и оказали первую медицинскую помощь, после чего передали его врачам «скорой помощи».
Медики констатировали у россиянина переохлаждение.
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