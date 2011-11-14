Россиянин свалился в море в Крыму

Гражданин России получил переохлаждение, упав с десятиметровой скалы в Черное море в крымском поселке Новый Свет. Инцидент произошел во второй половине дня воскресенья, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского управления МЧС.

Спасатели вытянули мужчину из воды и оказали первую медицинскую помощь, после чего передали его врачам «скорой помощи».

Медики констатировали у россиянина переохлаждение.