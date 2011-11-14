За "холодомор" в Симферополе ответят строители

Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело по факту служебной халатности энергетиков и строителей, по вине которых 52 объекта города остались без тепла, сообщила пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

«При организации и проведении строительных работ не осуществлены все необходимые мероприятия по их обеспечению, в результате чего поврежден высоковольтный кабель котельной, подающей тепло в две школы, три детских сада, два лечебных учреждения и сорок пять многоквартирных домов, где живет почти тысяча человек», - говорится в пресс-релизе.

По информации прокуратуры, меры по восстановлению электроснабжения не принимались более десяти дней.

«Тепло подавалось за счет резервного кабеля, который не был рассчитан на такую загрузку. В середине прошлой недели соцобъекты оказались "замороженными"», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Кабель починили после вмешательства прокуратуры.

Дело открыто по части 1 статьи 367 УК Украины.