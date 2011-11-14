В потребкорзину добавят ноутбуки

В потребительскую корзину украинца добавят услуги няни, платную медицину, страхование, аренду жилья и даже покупку ноутбука и флешки - всего 9 позиций, сообщила директор департамента статистики Госстата Ольга Калабуха.

Практическое значение этой корзинки (в которой станет 335 товаров и услуг) только одно - по ней официальная статистика считает официальный уровень инфляции. Утяжеление корзины, с одной стороны, позволит более точно учитывать ценовые колебания в стране (ведь не одной колбасой, в конце концов жив украинец, иногда он и флешки с ноутбуками покупает).

С другой - снизит показатель инфляции. Ведь цены на все обозначенные выше позиции в последние годы были либо стабильны, либо имели тенденцию к снижению. "Но я думаю, что вес у этих услуг будет менее 1%. В итоге, инфляция за год, если и снизится, то не более, чем на 1/10 процента. Тут просто речь идет о том, что мы модернизируем корзину, что она не устарела и адекватна времени", - говорит экономист Александр Жолудь.

Напомним, корзина была утверждена Кабмином еще в 2000 году, когда премьером был Виктор Ющенко. Такие же имеются во многих странах мира: в США она составляет 300 позиций, Великобритании - 350, Германии - 475.

Практически во всех странах Европы в корзинку входят алкогольные напитки и табачные изделия. В Украине - нет.

Корреспондент