Янукович определился с премьером Крыма

Президент Виктор Янукович дал согласие на назначение председателем Совета министров Крыма Анатолия Могилева, уволив его с должности министра внутренних дел Украины, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Василий Джарты, который занимал должность премьера Крыма около 1,5 лет, умер 17 августа в результате онкозаболевания.

Председатель крымского правительства, в соответствии со статьей 136 Конституции, назначается и увольняется с должности Верховным советом Крыма по согласованию с президентом.

Парламент Крыма планирует назначить премьера на внеочередной сессии 8 ноября. Заседание начнется в 14 часов.