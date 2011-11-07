В Ялте поймали секс-вербовщиц

Сотрудники милиции Ялты разоблачили преступную группу, которая занималась вербовкой девушек из Днепропетровской области для занятия проституцией на южном берегу Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Главной вербовщице - 27-лет, она из Кривого Рога. В течение года в Ялте под ее руководством работали от шести до двенадцати девушек.

Две подельницы женщины принимали заказы и направляли проституток к клиентам. Ночь «любви» стоила около 300 долларов, 20% уходило в карман сутенерши.

«Работа преступной группы была четко отлажена: клиентов обеспечивали работники известных отелей и гостиниц Ялты - главным образом ресепшена, куда постояльцы могли обращаться за исполнением любых желаний сексуального характера. Двадцать процентов от прибыли имели таксисты, поставлявшие клиентов. В доле были и хозяева гостиничных комплексов», - сообщили в милиции.

С одной из подельниц сутенерша поругалась, после чего угрожала ей, женщина обратилась за помощью в милицию и стала главной свидетельницей по делу.

Девушки-проститутки привлечены к административной ответственности, а организатор группы и вторая подельница находятся под следствием.

Деятельность преступной группировки подпадает под признаки ч.2 ст.303 УК Украины - "сутенерство и вовлечение в занятие проституцией". Санкция статьи - от четырех до семи лет тюрьмы.