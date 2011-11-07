Военным дали 8 квартир в Керчи

Военнослужащие получили восемь квартир в переоборудованном доме в Керчи.

Ключи и ордера вручили шести офицерам и контрактникам - участникам боевых действий в Ираке. Еще две квартиры выдали военнослужащим Сухопутных и Воздушных сил Вооруженных сил Украины, сообщил крымский медиа-центр Министерства обороны.

«Есть квартиры служебные и те, что передаются в собственность», - сказал начальник Керченского гарнизона подполковник Александр САЕНКО.

В квартирах установлено автономное отопление. Есть раковина, туалет, ванна, новые газовые плиты, на окнах - стеклопакеты. К дому подвели, но еще не включили (идет составление договоров с владельцами помещений) газ, воду, электричество.

В очереди на жилье - еще более ста семей военнослужащих Керченского гарнизона.