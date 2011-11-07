Мужчина убит на охоте в Крыму

В Крыму на охоте случайно застрелили мужчину. Несчастный случай произошел 6 ноября в Бахчисарайском районе, сообщила пресс-служба МВД.

"44-летний безработный во время незаконной охоты по неосторожности выстрелом из охотничьего ружья ранил в живот 35-летнего безработного жителя Бахчисарая, по пути в больницу тот скончался", - говорится в пресс-релизе.

Оружие изъяли. Стрелка задержали. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Милиция возбудил уголовное дело по статье "убийство, совершенное по неосторожности". Ее санкция - от трех до пяти лет ограничения свободы либо лишение свободы на такой же срок.